|
Индийский зенитный комплекс случайно сбил вертолет Ми-17В-5
22.05.2019 10:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Индийский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса SPYDER, принадлежащего также индийским ВВС,
Катастрофа произошла 27 февраля 2019 года в индийской части Кашмира примерно в 100 км от линии контроля с Пакистаном. Погибли шесть индийских военнослужащих во главе с командиром экипажа и один гражданский на земле.
Хотя вертолет поддерживал постоянную радиосвязь с диспетчером авиабазы, летчиков это не спасло — расчет развернутого в Сринагаре зенитного ракетного комплекса израильского производства SPYDER принял вертолет за БПЛА противника и по команде старшего офицера ПВО авиабазы без уточнений обстановки и согласований произвел пуск зенитной ракеты, поразившей вертолет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индийский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса SPYDER, принадлежащего также индийским ВВС, сообщает The Economic Times. Это было...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)