 Завтра открывается конференция Invest Weekend

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25 мая в Минске в бизнес-холе отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия 6, Минск) пройдет международная конференция-битва стартапов Invest Weekend. Событие станет важной площадкой для "прокачки" стартапов.

Организатором мероприятия выступает центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» . Официальным партнером выступила компания « Бизнес и Учет ». Принт-партнер Universal Press . Партнер по автоматизации бизнеса « Юдвэй ». Поддержку оказали компани МиА Лайн , вода «Боровая», Центр Максима Мирного , DАROO , Webcom Group , « ВидеоКвадрат ». Digital-партнер Sait.by .

Invest Weekend – это развитие стартапов и компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, изучения и обобщение передового опыта и тенденций в современном информационно-технологическом секторе.

Invest Weekend проводится во исполнение государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, в соответствии с планом проведения стартап-мероприятий на 2019 год.

Invest Weekend объединит более 200 человек из разных городов, более 20 частных инвесторов и представителей венчурных фондов из Российской Федерации и Республики Беларусь.





Кульминацией мероприятия станет битва стартапов, где примут участие около 20 стартапов из Беларуси. Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам, а потенциальные инвесторы определят свой проект для инвестирования.

Участники мероприятия получат возможность заслушать ряд докладов, касающихся как общих процессов развития информационных технологий, так и отдельных аспектов в работе с ними.

Пройдут долгожданные уникальные мастер-классы:

Мастер-класс «Выход на глобальные рынки для стартапа»,

Вал Джердес, партнер Innov Global Ventures (Силиконовая Долина, США)

Вал Джердес, партнер Innov Global Ventures (Силиконовая Долина, США) Мастер-класс «Пошаговый план как создать стартап без денег»,

Тимофей Липский, foudner RocketBody

Мастер-класс «Типичные ошибки стартапов», Алексей Гречанинов, foudner ALOTEQ

Мастер-класс «Стратегии эффективного маркетинга для стартап-интровертов в 21 веке», Евгений Романенко, Crypto EmCee, амбассадор Digital Georgia

Есть вопрос по развитию стартапа? Не получается расширить бизнес? Есть препятствия? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в ходе панельных дискуссий «Монетизация идей. Правовые и финансовые аспекты» (Дмитрий Архипенко, управляющий партнер REVERА, Евгений Романенко, CEO Crypto EmCee, амбассадор Digital Georgia, Юлия Швед, управляющий юрист Cobalt, Евгений Ходькин, управляющий партнер «Юкон», Валентин Рачковский, патентный поверенный intelpro.by, Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, Модератор: Галина Скобкарева, патентный поверенный ipcredo.by), Панельная дискуссия «Что предлагают стартапам акселераторы» (Альберт Маннапов, foudner «Путеводитель по инновациям», Кирилл Волошин, бизнес-ангел, Федор Яковлев, CEO Startup Lab, Игорь Лосицкий, Chief Partnerships Officer Oxagile, Алексей Шабловский, CEO Startup Technologies, Александр Агейчик, foudner iDiscount, Модератор: Андрей Попов, foudner RocketFounders).

Мероприятие будет полезно не только стартаперам, где они получат возможность заявить о себе на международном уровне, а также получить консультации от ведущих экспертов по различным аспектам ведения бизнеса. Зрители получат уникальную возможность наладить необходимые связи, заслушать актуальные доклады о тенденциях в развитии IT-сферы от самих практиков. Представится зрителям также и возможность лично пообщаться с руководителями успешных белорусских и российский стартапов и из первых уст узнать их истории успеха, получить рекомендации по развитию бизнеса.

В рамках Invest Weekend пройдет круглый стол по актуальным и проблемным юридическим вопросам организации стартапов и IT-компаний, в заключительной части пройдет «битва стартапов», на которой сойдутся в схватке 17 стартапов, чтобы представить проекты перед инвесторами и топ-экспертами, среди которых Сергей Дерцап, директор минского офиса Juno Lab, Евгений Романенко, Crypto EmCee, Ambassador at Digital Georgia, Денис Семашко, владелец компании «Аритэта» и другие.

Об организаторе

«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference , « Стартап года » и Startup Weekend , бизнес-форумы Invest Weekend и стартап-школы , тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.