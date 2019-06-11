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WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями

12.06.2019 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мессенджер WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на сайте.

WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями
Фото: thenextweb.com

В сообщении говорится, что «начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг».

Сюда относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях. При этом WhatsApp намерен искать доказательства такой деятельности и за пределами собственной платформы.

В качестве WhatsApp приводит ситуацию, когда какая-либо компания публично заявляет о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

Напомним, что ранее в WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость, из-за чего в телефоны пользователей попадала шпионская программа.

 
 
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Мессенджер WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности...
 
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