Над утонувшей советской атомной подлодкой расходится радиоактивное облако

Источник материала: IT.Tut.by

Институт морских исследований (Норвегия) выложил на YouTube ролик, в котором показано взятие проб из вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец». Об этом пишет Lenta.ru.

На видео можно заметить пылевое облако, с которым, как полагают ученые, может быть связана наблюдаемая утечка радиации. Согласно последним данным, наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, замечена в районе вентиляционной трубы реакторного отсека АПЛ, тогда как в других пробах соответствующие показатели ниже.

Институт морских исследований подчеркивает, что в настоящее время загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, однако находящаяся на морском дне субмарина требует регулярного наблюдения.

В июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тысяч раз превышает норму. Впоследствии военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в ходе работ норвежские специалисты расконсервировали субмарину.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.