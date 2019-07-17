Какие IT-специалисты сейчас востребованы, и сколько им готовы заплатить: статистика по Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Сайт rabota.tut.by подготовил статистику по работе в IT-сфере: кто сейчас наиболее востребован, и на какую зарплату могут рассчитывать айтишники. В частности, во втором квартале 2019 года сфера ИТ заняла второе место (12,4% от общего количества вакансий), уступив только продажам.



Фото носит иллюстративный характер. Изображение: Matt / flickr.com

Во втором квартале 2019 года список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавили «Программирование, разработка» и «Инженер». Но впервые за долгое время в этот топ-5 попала специализация «Тестирование».





Отмечается, что в области ИТ конкуренция стабильна с конца 2018 года — 2,8 резюме на 1 вакансию.

Наиболее востребованными во 2 квартале, как и в 1 квартале, стали QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены наиболее востребованные позиции с аналитикой заработных плат.





За год выросло медианное значение заработной платы Senior’ов, работающих с PHP — +14,0%. А вот зарплата по .NET (Senior) осталась на уровне 3000 долларов.

Говоря о специалистах уровня Middle, можно заметить, что медианные значения заработной платы .NET и Java developers выросли на 16,7% и 20,0%, соответственно. Противоположная ситуация наблюдается с JS (-13,5%), PHP (-15,6%) и QA (-3,3%).

Также, следует отметить, что почти 60% вакансий размещены для соискателей с опытом 1−3 года. 22,4% вакансий доступны для новичков и специалистов без опыта.