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Пример по математике неожиданно стал мемом
19.07.2019 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Британский физик неожиданно сделал мем из обычного примера. Он попросил читателей написать ответ и предупредил: «Мем по математике, который, на самом деле, смешной, а не глупый. Решайте осторожно! Вы, скорее всего, не поверите, но ответ 5!».
В комментариях многие стали утверждать, что ученый заблуждается, и правильный ответ 120. Также люди спорили, какое действие необходимо выполнять первым — умножение или вычитание, некоторые указывали на то, что 5 получается лишь при использовании скобок.
Однако, мало кто обратил внимание на восклицательный знак, который являлся факториалом.
Напомним, что факториал числа — это произведение натуральных чисел от 1 до самого числа (включая данное число). Обозначается факториал восклицательным знаком «!».
Вот как выглядит решение
230 — 220×0,5 = 120
Значит, ответ действительно 5!
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Британский физик неожиданно сделал мем из обычного примера. Он попросил читателей написать ответ и предупредил: «Мем по математике, который, на самом деле,...
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