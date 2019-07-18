Пример по математике неожиданно стал мемом

Источник материала: IT.Tut.by

Британский физик неожиданно сделал мем из обычного примера. Он попросил читателей написать ответ и предупредил: «Мем по математике, который, на самом деле, смешной, а не глупый. Решайте осторожно! Вы, скорее всего, не поверите, но ответ 5!».

В комментариях многие стали утверждать, что ученый заблуждается, и правильный ответ 120. Также люди спорили, какое действие необходимо выполнять первым — умножение или вычитание, некоторые указывали на то, что 5 получается лишь при использовании скобок.

Однако, мало кто обратил внимание на восклицательный знак, который являлся факториалом.

Напомним, что факториал числа — это произведение натуральных чисел от 1 до самого числа (включая данное число). Обозначается факториал восклицательным знаком «!».

Вот как выглядит решение 230 — 220×0,5 = 120

5! = 1*2*3*4*5 = 120 Значит, ответ действительно 5!