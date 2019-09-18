В США показали боевую машину с дронами-самоубийцами

Источник материала: IT.Tut.by

Oshkosh Defense, оружейное подразделение автомобильного гиганта Oshkosh, представила новую легкую тактическую машину (JLTV) с дронами-камикадзе на выставке Modern Day Marine Expo 2019 в Вирджинии, США. Об этом пишет defence-blog.



Фото: UVision Air Ltd.

Новая версия машины вооружается так называемыми барражирующими боеприпасами Hero-120 (иногда их называют дронами-самоубийцами), их разработала израильская компания Uvision. Пусковая система позволяет перевозить и запускать до шести таких дронов, каждый из которых несет 3,5 килограмма взрывчатки. После выпуска боеприпас разворачивает крылья и отправляется в самостоятельный полет длительностью до 60 минут.

В зависимости от ситуации, барражирующие боеприпасы могут преследовать и эффективно поражать автомобили, легкую бронетехнику, танки, здания и живую силу. Всего за время полета дрон может покрыть расстояние в 21,6 морской мили (около 40 километров).

По словам Джорджа Мэнсфилда, вице-президента Oshkosh Defence, сейчас происходит переход от технологий, пригодных для контрпартизанской борьбы, к технологиям войны с равным противником.

Корпус морской пехоты постепенно отказывается от военных автомобилей HMMWV, собираясь заменить их 15 тысячами новых JLTV.