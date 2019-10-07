ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sony официально заявила, когда выпустит PlayStation 5

08.10.2019 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс Wired со ссылкой на представителей Sony заявил, что игровая приставка PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.

Sony официально заявила, когда выпустит PlayStation 5
На фото PlayStation 4 Pro

Также известно, что в комплекте с приставкой окажется обновленный геймпад с портом для зарядки USB-C. А еще контроллер оснастят «адаптивными» триггерами, улучшающими ощущения от стрельбы. Кроме того, геймпад сможет похвастаться новым вибромоторчиком, который обеспечит более точную тактильную связь с игроком.

Из других особенностей PlayStation 5 — возможность устанавливать отдельные компоненты игр, пишет «Игромания». Так, например, если в условной Call of Duty вам нужна только кампания, от загрузки мультиплеера получится отказаться (и наоборот). Также сообщается, что все приставки «с завода» будут комплектоваться SSD-накопителями.

Точная цена PlayStation 5 пока не называется.

Смотрите, сколько у нас стоит PlayStation 4:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресурс Wired со ссылкой на представителей Sony заявил, что игровая приставка PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Россия «научит» индийских военных охотиться на F-22 и F-35
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика