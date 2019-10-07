|
Sony официально заявила, когда выпустит PlayStation 5
08.10.2019 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ресурс Wired со ссылкой на представителей Sony
Также известно, что в комплекте с приставкой окажется обновленный геймпад с портом для зарядки USB-C. А еще контроллер оснастят «адаптивными» триггерами, улучшающими ощущения от стрельбы. Кроме того, геймпад сможет похвастаться новым вибромоторчиком, который обеспечит более точную тактильную связь с игроком.
Из других особенностей PlayStation 5 — возможность устанавливать отдельные компоненты игр,
Точная цена PlayStation 5 пока не называется.
Смотрите, сколько у нас стоит PlayStation 4:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресурс Wired со ссылкой на представителей Sony заявил, что игровая приставка PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)