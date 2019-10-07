Sony официально заявила, когда выпустит PlayStation 5

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс Wired со ссылкой на представителей Sony заявил , что игровая приставка PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года.



На фото PlayStation 4 Pro

Также известно, что в комплекте с приставкой окажется обновленный геймпад с портом для зарядки USB-C. А еще контроллер оснастят «адаптивными» триггерами, улучшающими ощущения от стрельбы. Кроме того, геймпад сможет похвастаться новым вибромоторчиком, который обеспечит более точную тактильную связь с игроком.

Из других особенностей PlayStation 5 — возможность устанавливать отдельные компоненты игр, пишет «Игромания». Так, например, если в условной Call of Duty вам нужна только кампания, от загрузки мультиплеера получится отказаться (и наоборот). Также сообщается, что все приставки «с завода» будут комплектоваться SSD-накопителями.

Точная цена PlayStation 5 пока не называется.

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