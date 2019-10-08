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Ученые связали проблемы на работе с супружеской неверностью

09.10.2019 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые пришли к выводу, что люди, которые совершают проступки на работе, чаще изменяют своим супругам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые связали проблемы на работе с супружеской неверностью
Изображение носит иллюстративный характер

Исследователи решили проверить тезис, есть ли связь между личным и профессиональным поведением. Они изучили профили людей разных профессий в «Агентстве Эшли Мэдисон» — это канадская служба онлайн-знакомств и социальных сетей, предназначенная для людей, состоящих в браке или в отношениях. А затем проверили их владельцев на дисциплинарные правонарушения.

Для исследования были выбраны четыре категории: полицейские Чикаго, на которых есть существенные жалобы (960 человек); финансовые советники, совершившие проступки (1316), преступники-«белые воротнички» (более 600 человек), а также руководители и финансовые директора фирм, совершившие нарушения (почти 20 тысяч человек).

Выяснилось, что те, кто совершал профессиональные правонарушения, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых.

«Наши выводу свидетельствуют о том, что личная и профессиональная жизнь связаны и противоречат общему мнению, будто этика является преимущественно ситуативной. Это поддерживает классическую точку зрения, согласно которой такие добродетели, как честность и порядочность, влияют на мысли и действия человека в различных контекстах и ​​имеют потенциально важные последствия для корпоративного набора персонала и кодексов поведения, — заключают ученые. — Возможное следствие наших выводов заключается в том, что недавнее внимание, уделяемое искоренению сексуального харассмента на рабочем месте, может иметь вспомогательный эффект — позволит снизить мошенническую активность на работе».

 
Теги: знакомства
 
 
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Ученые пришли к выводу, что люди, которые совершают проступки на работе, чаще изменяют своим супругам. Об этом свидетельствуют результаты исследования,...
 
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