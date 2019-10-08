Сегодня 9.10.2019 - день-палиндром. Рассказываем, как часто такое бывает

Источник материала: IT.Tut.by

Календари подсказывают, что сегодня 9 октября 2019 года — то есть 9.10.2019. Нетрудно заметить, что, если мы попробуем прочесть число справа налево, то получим 9102.01.9 — то же самое число. Такие даты называются дни-палиндромы. Рассказываем, как часто они бывают.



Иллюстративное фото. Источник: onedio.co

Даты-палиндромы и их количество могут сильно разниться в зависимости от того, как записывать даты. Проще всего сейчас американцам: распространенная в США схема М-ДД-ГГ позволяет найти огромное количество палиндромов. Только в прошлом месяце их было десять штук:



Источник: scoopnest.com

Эта череда красивых чисел даже получила название «счастливой палиндромной неделей» . Правда, вскоре в США подобные даты прекратятся — если каждый год, начиная с 2011, бывало по десять дат-палиндромов, то со следующего десятилетия, то есть, с 2021 года, они пропадут (для американцев, не европейцев). Зато именно «американская» система позволила получить буквально идеальный палиндром 11.11.11 — многие помнят эту дату, особенно время 11.11.11.

В случае, если даты в стране принято записывать в другой форме, с палиндромами все сложнее. Так, ученые из Портлендского университета подсчитали, что, если писать числа в формате ММ-ДД-ГГГГ (10.09.2019), то палиндромы будут попадаться только в первые века каждого тысячелетия.

Так в период с 1001 по 2000 год последний палиндром случился 8 августа 1380 года (08.31.1380). Впрочем, мы живем в начале третьего тысячелетия, так что даже в нашем веке будет не менее 12 таких палиндромов — начиная со 2 октября 2001 года (10.02.2001) и заканчивая 2 сентября 2090 года (09.02.2090).

Но менее чем через пару столетий все изменится — последняя дата-палиндром будет 2 сентября 2290 года, и оставшиеся семь веков придется жить без палиндромов.

В привычном нам формате ДД-ММ-ГГГГ (например, 12.02.2021) в нынешнем веке 29 дней-палиндромов. Первый из них наступил 10 февраля 2001 года (10.02.2001), последний будет особенным — високосным (29.02.2092). Программисты даже пишут учебные программы, определяющие , какой день будет палиндромным, а какой нет.

Бывают и особо оригинальные палиндромы: допустим, 16 октября 2014 года — 735 537-ой день с Рождества Христова.