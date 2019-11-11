Последний гигант Гитлера. 75 лет назад был потоплен линкор «Тирпиц»

Источник материала: IT.Tut.by

12 ноября 1944 года тяжелые бомбардировщики «Авро Ланкастер» Королевских ВВС Великобритании сбросили шеститонные бомбы «Толлбой» на свою самую крупную цель. Последний тяжелый корабль флота Третьего Рейха, легендарный линкор «Тирпиц», прожил после падения первой бомбы всего восемь минут — после этого гигант перевернулся, унося с собой жизни почти тысячи моряков. 42.TUT.BY рассказывает историю корабля, которая практически полностью состояла из попыток его потопить.



Фото: wikipedia.org

Второй и последний из гигантов

«Их было у Гитлера всего два, всего два линкора, неповторимых по своей мощи: „Бисмарк“ и „Тирпиц“. Почти близнецы, от одной матери — Германии, от одного отца — фашизма», — так писал о крупнейших кораблях Третьего рейха Валентин Пикуль.

Действительно, ничего крупнее и мощнее Германия не строила ни в Первую, ни во Вторую мировые войны — хотя «неповторимая мощь» была не такой уж неповторимой, в мире существовали куда более грозные линейные корабли. Однако появление даже одного такого линкора в море было страшной угрозой даже для могучего Королевского флота.

Оба корабля были спущены на воду в 1939 году, а в строй введены в 1940 («Бисмарк») и в 1941 («Тирпиц»). И уже в мае 1941 года мощь германских линкоров была продемонстрирована в первый раз: «Бисмарк», встретивший в Датском проливе сразу два крупных корабля англичан, за считанные минуты отправил на дно флагман британского флота, линейный крейсер «Худ». Почти полторы тысячи человек экипажа погибло, а второй английский корабль, новейший линкор «Принц Уэльский», начал спасаться бегством. К счастью для англичан, капитан «Бисмарка» решил, что на этом его миссия окончена — корабль и без того сделал уже многое.



«Бисмарк». Фото: wikipedia.org

Дотяни тогда «Бисмарк» до базы, этот поход стал бы кошмаром для англичан и символом непобедимости гитлеровского флота. Но в Лондоне отлично это понимали — и на охоту за линкором были брошены все имеющиеся поблизости корабли.

В итоге самолет с лучшего британского авианосца «Викториес» сумел удачно сбросить торпеду, она заклинила «Бисмарку» руль — и потерявший ход линкор добивали уже «всем миром». Первый поход гитлеровского гиганта стал последним.

Короткая карьера «Бисмарка» непосредственно повлияла и на его собрата-«Тирпица». Гитлер был в ярости, потеряв мощнейший корабль через несколько дней после первого боя. С дерзкими операциями было покончено, оставшиеся линкоры, и, в особенности, «Тирпиц», было приказано беречь как зеницу ока. Забегая вперед, скажем, что в итоге корабль так и не побывал ни в одном морском бою.

Fleet in being

Однако потенциал линкора — не только в способности топить корабли. Простое нахождение такого корабля на важном театре военных действий может нервировать противника, заставлять его концентрировать силы там, где может появиться угроза, охранять судоходство мощной военной силой, тратить на это огромные ресурсы.

Причем сам источник угрозы — линкор — может месяцами стоять на приколе. На английском эта концепция емко зовется «fleet in being» — что-то вроде «флот как фактор присутствия».



Фото: wikipedia.org

Именно так командование гитлеровского флота и применяло «Тирпиц». В 1942 году драгоценный линкор перебросили на Север, поближе к путям арктических конвоев — именно по ним в СССР поступало вооружение и материалы, поставляемые из США по ленд-лизу . «Тирпиц» и корабли меньшего размера стояли в норвежских фьордах. И периодически готовились (или делали вид, что готовились) к выходу в море на перехват очередного конвоя.

Ужас перед «Тирпицем» был настолько сильным, что летом 1942 года слухи о том, что линкор вышел в море, заставили охрану печально известного конвоя PQ-17 покинуть суда, которые они охраняли. Оставшиеся без защиты транспорты стали легкой добычей подводных лодок — и конвой подвергся настоящему избиению, став символом бессмысленной гибели.

Сам же «Тирпиц» толком не успел даже приблизиться к каравану и ни разу не выстрелил. После войны долго ходили легенды, что корабль ушел в порт после того, как в него попала торпеда с советской подводной лодки К-21, но в итоге эта версия признана ошибочной: субмарина по «Тирпицу» не попала.

Собственно, в боевых действиях суперлинкор побывал ровно один раз. В 1943 году отряд из 11 кораблей Кригсмарине во главе с «Тирпицем» и еще одним линкором совершил рейд на Шпицберген (на этом полярном архипелаге стоял маленький норвежский гарнизон), чтобы вывести из строя находившиеся там угольные шахты и установить метеостанцию.

8 сентября линкор открыл огонь по берегу, прикрывая десант. Причем это был первый и последний раз, когда «Тирпиц» стрелял из главного калибра по кому-то кроме самолетов.

Норвежцев удалось доблестно победить (благо их было совсем мало), метеостанция установлена — но для столь крупного рейда результаты были смехотворны. И тем не менее, эта ничтожная со всех точек зрения операция оказалась единственным боевым походом лучшего корабля Гитлера.

Угроза из-под воды

Независимо от того, успешно ли воевал «Тирпиц», он оставался костью в горле у британского флота. Уничтожение линкора колоссально облегчило бы проводку арктических конвоев для союзников — и потому попытки уничтожить линкор проводились постоянно. Хотя в начале войны у англичан было не так уж много средств на это.

Идти в опасные фьорды своими линкорами и пытаться утопить огромный корабль в собственной гавани из орудий было самоубийством. Бомбить его с воздуха было, в принципе, нечем — больших бомб, способных гарантированно пробить бронепалубу «Тирпица», у Англии не имелось, да и палубная авиация в целом была не очень. Самым логичным казалось использование торпед: количество взрывчатки в них было огромным, и попадание даже одной или нескольких могло уничтожить линкор.

Первая операция по потоплению «Тирпица» под названием «Колесница» как раз и была попыткой подорвать корабль управляемыми торпедами. Их планировалось буксировать на обычном рыболовецком катере, а на цель снаряды должен был направлять человек.

В конце октября 1942 года катер «Артур» с торпедами на буксире вошел во фьорд Тронхейма — место стоянки линкора. Но встречный ветер и волны привели к тому, что торпеды по дороге потерялись. Пришлось срочно топить свой катер и эвакуироваться пешком, благо шведская граница была недалеко.

Следующая операция под названием Source оказалась почти успешной. Чтобы атаковать «Тирпиц», были построены специальные сверхмалые подводные лодки. Торпед они не несли, их задачей было доставить к линкору и сбросить под его днище заряды аммотола по две тонны каждый.

Операция, предпринятая 22 сентября, была рискованной — лодки могли с легкостью обнаружить и потопить. Тем более, что в норвежских фьордах острые скалы были обычным делом.



Сверхмалая подводная лодка серии «X». Фото: topwar.ru

Первая из субмарин, «X-5» выскочила на поверхность, столкнувшись со скалой, и была быстро расстреляна из орудий. Вскоре моряки с «Тирпица» увидели вторую подлодку «X-6», всплывшую рядом с линкором. С корабля спустили баркас, и экипаж маленького судна сдался немцам в плен.

Их поместили на корабль, и тут увидели еще одну субмарину — это была «X-7». Ни захватить, ни потопить ее сразу не удалось. И тут немцы начали что-то подозревать — допрашиваемые английские моряки подозрительно часто поглядывали на часы.

Все стало ясно буквально через несколько минут — и «X-6» и «X-7» удачно сбросили свои заряды рядом с линкором, и в 8:12 утра под днищем «Тирпица» взорвались восемь тонн взрывчатки. Огромный корабль буквально подбросило, и из корабля вырвало одну из орудийных башен, погнуло шпангоуты — линкор не был потоплен, но ремонта тут было на месяцы.

Вернувшись после войны на родину, командиры «X-6» и «X-7» получили высшие награды Британской империи — кресты Виктории.

Последние удары

Задумка с маленькими подлодками была удачной, но сработать могла лишь раз — немцы усилили бдительность, и второй раз подложить неприятелю взрывчатку англичане не рассчитывали. Зато авиация союзников уже захватила господство в воздухе, и в 1944 году, когда «Тирпиц» отремонтировали, линкор стали без всяких военных хитростей бомбить.

Утопать корабль не хотел — британские бомбы по-прежнему не пробивали бронепалубу. Самолеты «Фэйри Барракуда», поднявшиеся весной 1944 года бомбить «Тирпиц» в рамках операции «Вольфрам», обрушили на него град бронебойных, осколочных, фугасных, даже глубинных бомб — но все закончилось повреждением надстроек и гибелью 123 членов экипажа. Броня гиганта была неуязвима.

Однако полученные повреждения опять означали три месяца ремонта. Последовавшие за ней операции, отличающиеся только названиями, раз за разом либо сводились к малорезультативной бомбардировке, либо вообще отменялись из-за плохой погоды.

Все изменилось осенью 1944 года. Теперь у Королевских ВВС было не только господство в воздухе — они получили и оружие, способное «убить» линкор. Вступившие в строй тяжелые самолеты «Ланкастер» могли нести страшные бомбы «Толлбой» массой в 5,5 тонны. Против таких гигантов броня «Тирпица» уже не была непреодолимой — по сути, потопление линкора стало вопросом времени.

Уже в сентябре в нос корабля попал «Толлбой», нанеся такие повреждения, что теперь «Тирпиц» едва мог передвигаться.



Бомба «Толлбой». Фото: wikipedia.org

Справедливо полагая, что конец близко, флотское командование решило хоть как-то использовать обреченный линкор, переведя его на мелководье у норвежского города Тромсе, где он мог бы быть полезным в качестве стационарной батареи — все-таки восемь 380-мм орудий были страшной силой.

Чтобы обеспечить лучшую сохранность линкора при налетах, в Тромсе привезли устройства для постановки дымовых завес — но смонтировать и довести систему до рабочего состояния не успели.

12 ноября в городе услышали гул самолетов: приближались «Ланкастеры». Начиналась последняя операция по потоплению гигантского корабля, носившая мирное название «Катехизис».

Линкор был как на ладони: без дымзавесы, с не слишком сильной артиллерией ПВО. Истребители с ближайших аэродромов почему-то линкор не прикрыли. Английские бомбардировщики сбрасывали «Толлбои» с высоты 4200 метров. Уже через несколько минут одна из бомб попала в полубак, другая — в мостик, третья позади одной из труб — у англичан были хорошие бомбовые прицелы. В корпусе появилась дыра в 60 метров.

Еще минута-другая — и на высоту 150 метров поднялся столб огня и дыма. На «Тирпице» взорвался артиллерийский погреб. Уже улетавшие домой английские пилоты успели увидеть, как корабль медленно переворачивается.

Через несколько часов в Англию пришло подтверждение: крупнейшего корабля Гитлера больше нет. Вернее, технически он был — линкор просто перевернулся и лег во фьорде кверху килем. Погибло, по одним данным, 950, по другим — 1200 человек. Спастись смогли 76 моряков.

«Тирпиц» кверху килем. Фото: wikipedia.org

С уничтожением «Тирпица» пропала последняя угроза союзному судоходству в Северной Атлантике — остальные тяжелые корабли Германии были уже или на дне или в полностью небоеспособным состоянии. Караулившие гиганта линкоры и авианосцы смогли отбыть далеко на восток: на море предстояло добивать Японскую империю.

Через полгода Третий Рейх подписал безоговорочную капитуляцию. И последними сдавшимися немцами оказались, по иронии судьбы, те метеорологи, которых германская эскадра оставила на Шпицбергене — в ходе единственной «настоящей» боевой операции «Тирпица».

Они сдались 3 сентября, на следующий день после капитуляции Японии. Конечно, это не было связано с какой-то особо высокой боеспособностью — просто, чтобы принять капитуляцию у бедных метеорологов, у союзников просто не доходили руки.