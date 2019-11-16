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Белорус стал первым, кто победил в двух видах состязаний на турнире по программированию в США
17.11.2019 22:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Уроженец Гомеля Геннадий Короткевич, который сейчас является аспирантом Университета ИТМО (Санкт-Петербург), впервые за историю соревнования Topcoder Open выиграл сразу в двух видах соревнований. Об этом
Topcoder Open (TCO) — это ежегодный турнир по программированию, который проводится корпорацией TopCoder, чтобы поощрить сообщество разработчиков. Компания проводит индивидуальные соревнования по спортивному программированию, что основаны на системе рейтингов.
Topсoder Open проводится c 2001 года и традиционно включает в себя шесть видов соревнований: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon. После завершения онлайн-этапов по каждому из треков определяются победители, набравшие наибольшее количество очков. Именно они получают возможность отправиться на очный финал. В этом году финал проводился с 13 по 16 ноября в Хьюстоне (штат Техас, США).
Геннадий Короткевич одержал победу по двум направлениям — Marathon и Algorithm. Это первый случай подобного рода за всю историю соревнований.
Участнику нужно написать программу, находящую наиболее эффективный ответ за заданное время. Причем имя соревнующегося и набранные им в последнем полном тесте баллы заносятся в таблицу результатов, доступную всем программистам.
После завершения приема решений, программы посылаются на полный тест (при этом от каждого участника берется его последняя программа). Участники получают места в зависимости от набранного ими количества баллов. В результате отбираются 12 лучших участников, которые участвуют в очном этапе в США. Финал турнира продолжался на протяжении десяти часов. Чтобы стать победителем соревнований, необходимо также набрать за это время наибольшее количество очков.
Напоним, что Геннадий окончил школу в Гомеле, а в 2012 году стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Он также известен как победитель многих сореваноний, среди которых VK Cup, Russian Code Cup, Яндекс. Алгоритм,
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Уроженец Гомеля Геннадий Короткевич, который сейчас является аспирантом Университета ИТМО (Санкт-Петербург), впервые за историю соревнования Topcoder Open выиграл...
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