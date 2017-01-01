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В результате мятежа в бразильской тюрьме погибли около 60 человек

02.01.2017 18:45 — ЧП | Tut.by  
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Около 60 человек были убиты при подавлении восстания заключенных в бразильской тюрьме Анисио Жобим, приводит Globo сообщение секретаря местной службы безопасности Серхио Фонтеса.

Учреждение расположено в 8 км от федеральной трассы BR 174, соединяющей города Манау и Боа-Вишта. Мятеж начался днем 1 января. По предварительным данным, начало беспорядкам положили столкновения между несколькими группировками осужденных.

Попытка силовиков успокоить восставших не увенчалась успехом. Кроме того, несколько вооруженных заключенных взяли в заложники 12 сотрудников тюрьмы и продержали их около 17 часов.

Во время операции по освобождению заключенные выкинули на площадку тюрьмы перед полицией четыре обезглавленных тела. Пока непонятно, заключенные это или сотрудники полиции. По словам местных силовиков, восстание удалось подавить, однако число жертв может вырасти.

 
 
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По предварительным данным, начало беспорядкам положили столкновения между несколькими группировками осужденных.

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