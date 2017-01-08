В Барановичах в отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

По версии следствия, 7 января, около 12.40, он нанес несколько ударов ножом своей 30-летней сожительнице. От полученных травм она через пять часов умерла в больнице.

Женщина работала в одной из организаций города. Мужчина нигде официально не работал. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь (Убийство). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«В настоящее время с ним работают следователи. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщила Марина Дранькова.

Как сообщает Intex-press со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина и подозреваемый были парой и жили вместе. В какой-то момент они поссорились, и женщина ушла к родителям. Днем 7 января она вместе с отчимом и мамой вернулась за своими вещами. Между ней и ее бывшим вновь возникла ссора, и тот ударил ее ножом в грудь и живот. Затем он ударил ножом и ее отчима.