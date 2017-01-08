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В Барановичах 25-летний мужчина убил свою сожительницу и ранил ее отчима
В Барановичах в отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
По версии следствия, 7 января, около 12.40, он нанес несколько ударов ножом своей 30-летней сожительнице. От полученных травм она через пять часов умерла в больнице.
Женщина работала в одной из организаций города. Мужчина нигде официально не работал. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь (Убийство). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
«В настоящее время с ним работают следователи. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщила Марина Дранькова.
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Смертельные удары женщина получила, когда пришла к своему парню забрать вещи.
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Архив (ЧП)
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