Бывшая заведующая детсадом в Барановичах три года незаконно получала зарплату воспитателя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Проверкой ОБЭП установлено, что 57-летняя жительница Барановичей, заведуя яслями-садом, оформила на себя 0,5 ставки по совмещению вакантной должности воспитателя данного учреждения образования. При этом обязанности воспитателя заведующая не выполняла. Таким образом с января 2013 года по апрель 2016-го она незаконно получила заработную плату в размере свыше 2,2 тысячи рублей, причинив тем самым ущерб отделу образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома.

По материалам проверки Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета 9 января возбудил в отношении пенсионерки уголовное дело по ч.1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, лишения свободы на срок до четырех лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.