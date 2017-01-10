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Пожар на "Нафтане": получил ожоги один рабочий завода

11.01.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв – Sputnik. Один человек получил ожоги и был госпитализирован в результате ночного пожара на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщил телеканал "Вектор ТВ".

Пожар на "Нафтане": получил ожоги один рабочий завода
© Sputnik Андрей Александров
Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга

Возгорание на территории предприятия произошло 11 января, в МЧС информация о ЧП поступила около трех часов ночи. По данным Витебского областного УМЧС, при проведении пусконаладочных работ загорелась колонна К201 установки "Висбрекинг-термокрекинг".

Как сообщил телеканал, ожоги 1 и 2 степеней (4% тела) получил машинист технологических насосов. Мужчина был госпитализирован.

По информации телеканала, в ликвидации пожара было задействовано 30 единиц техники МЧС, возгорание было потушено в 03:40.

Как ранее сообщили в областном управлении МЧС, причина пожара устанавливается, технологический процесс на заводе нарушен не был.

 
Теги: Минск
 
 
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Машинист технологических насосов с ожогами 4% тела был госпитализирован.

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