|
Пожар на "Нафтане": получил ожоги один рабочий завода
11.01.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Один человек получил ожоги и был госпитализирован в результате ночного пожара на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщил телеканал "Вектор ТВ".
© Sputnik Андрей Александров
Возгорание на территории предприятия произошло 11 января, в МЧС информация о ЧП поступила около трех часов ночи. По данным Витебского областного УМЧС, при проведении пусконаладочных работ загорелась колонна К201 установки "Висбрекинг-термокрекинг".
Как сообщил телеканал, ожоги 1 и 2 степеней (4% тела) получил машинист технологических насосов. Мужчина был госпитализирован.
По информации телеканала, в ликвидации пожара было задействовано 30 единиц техники МЧС, возгорание было потушено в 03:40.
Как ранее сообщили в областном управлении МЧС, причина пожара устанавливается, технологический процесс на заводе нарушен не был.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист технологических насосов с ожогами 4% тела был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии