МИНСК, 11 янв – Sputnik. Один человек получил ожоги и был госпитализирован в результате ночного пожара на ОАО "Нафтан" в Новополоцке, сообщил телеканал "Вектор ТВ".



© Sputnik Андрей Александров Пожар на "Нафтане": горела колонна термокрекинга

Возгорание на территории предприятия произошло 11 января, в МЧС информация о ЧП поступила около трех часов ночи. По данным Витебского областного УМЧС, при проведении пусконаладочных работ загорелась колонна К201 установки "Висбрекинг-термокрекинг".

Как сообщил телеканал, ожоги 1 и 2 степеней (4% тела) получил машинист технологических насосов. Мужчина был госпитализирован.

По информации телеканала, в ликвидации пожара было задействовано 30 единиц техники МЧС, возгорание было потушено в 03:40.

Как ранее сообщили в областном управлении МЧС, причина пожара устанавливается, технологический процесс на заводе нарушен не был.