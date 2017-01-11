МИНСК, 12 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в Украине в отношении гражданина Беларуси, который подозревается в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила прокуратура Луганской области.

"Органами прокуратуры Луганской осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в вооруженном формировании во время боевых действий в зоне АТО", – говорится в сообщении.

Белорусу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины – участие не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Известно, что в обнародованном в СМИ интервью молодой человек рассказал, что с сентября 2014-го по ноябрь 2016 года он в составе батальона "Русь" воевал в районе города Счастье и поселка Большая Гора.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев", – подчеркнули в ведомстве.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры Луганской области.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.