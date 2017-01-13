МИНСК, 13 янв — Sputnik. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения Volkswagen Golf и ГАЗели в Гомельском районе, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Авария произошла сегодня примерно в 16:30 на 28-м километре автодороги Сосновка — Бобовичи — Абакумы. По предварительным данным, VW Golf второго поколения, ехавший по направлению к Гомелю, вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом.

Как отметила представитель УСК, водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте ДТП, водитель ГАЗели был госпитализирован.

На иллюстрации с места аварии, предоставленной Следственным комитетом, видно, что Golf получил сильные повреждения — нарушена силовая структура кузова. Микроавтобус ГАЗ в результате столкновения оказался в кювете.

На месте происшествия работают представители Следственного комитета, а также сотрудники ГАИ и Госкомитета судебных экспертиз, поэтому в связи с осмотром места происшествия движение автотранспорта на участке дороги между населенными пунктами Шарпиловичи и Старые Дятловичи будет перекрыто примерно до полуночи, рассказала представитель УСК.