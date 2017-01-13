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СК рассказал подробности смертельного ДТП в Гомельском районе

14.01.2017 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Погибшие в ДТП в Гомельской области в пятницу водитель и пассажиры "Фольксвагена" возвращались с рыбалки, сообщили Sputnik в УСК по Гомельской области.

"Они возвращались с рыбалки, двое были односельчанами, третий жил в соседней деревне в Гомельской области", — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Она отметила, что водитель ГАЗели по-прежнему находится в больнице. Микроавтобус принадлежал Гомельскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Верасок".

По уточненным данным, ДТП произошло в 16:00. Информацию о том, что сзади у Volkswagen Golf была установлена летняя резина, о чем сообщил ряд СМИ, в УСК пока не подтвердили.

"По уголовному делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, в том числе по техническому состоянию транспортных средств", — уточнила Кривоногова.

ДТП произошло во второй половине дня в минувшую пятницу. По информации следствия, водитель Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Газелью". В результате аварии три человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались на месте происшествия. Мужчина, ехавший в микроавтобусе, госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Погибшие в ДТП водитель и пассажиры VW Golf возвращались с рыбалки, микроавтобус ГАЗ принадлежал детскому реабилитационному центру.

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