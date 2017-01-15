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СК: мужчина на Mercedes сбил своего знакомого и скрылся

16.01.2017 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. УСК по городу Минску разыскивает очевидцев в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Инцидент произошел в последний день августа минувшего года с 5 до 8 часов утра на автостоянке по улице Инженерной. Мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, ехал по стоянке, сбил своего знакомого, а затем скрылся с места ДТП.

"В результате наезда потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения", — рассказал официальный представитель УСК Алексей Климович.

Он также рассказал, что в ходе предварительного расследования был установлен факт распития мужчинами спиртных напитков на территории стоянки.

Следствие в целях детального выяснения обстоятельств данного ДТП обращается к возможным свидетелям или лицам, располагающим видеозаписями происшествия, обратиться по телефонам: 8(017) 239-48-67, 8(017) 225-25-10, 8(044) 500-31-11.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие располагает информацией, что до ДТП мужчины распивали на стоянке алкогольные напитки.

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