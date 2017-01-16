Авария на скважине в агрогородке Быстрица привела к тому, что в воду попали многие примеси. Почти 1000 человек в Копыльском районе остались без чистой воды. Людям приходится идти к колодцу в частном секторе. Власти обещают в скором времени исправить ситуацию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около тысячи человек остались без чистой воды из-за аварии на скважине в Копыльском районе Авария на скважине в агрогородке Быстрица привела к тому, что в воду попали многие примеси.