﻿ Около тысячи человек остались без чистой воды из-за аварии на скважине в Копыльском районе. 21.by
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Около тысячи человек остались без чистой воды из-за аварии на скважине в Копыльском районе

17.01.2017 21:42 — ЧП | Tut.by  
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Авария на скважине в агрогородке Быстрица привела к тому, что в воду попали многие примеси. Почти 1000 человек в Копыльском районе остались без чистой воды. Людям приходится идти к колодцу в частном секторе. Власти обещают в скором времени исправить ситуацию.

 
 
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Авария на скважине в агрогородке Быстрица привела к тому, что в воду попали многие примеси.

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