МИНСК, 18 янв — Sputnik. Электронная сигарета взорвалась у "вейпера" из США, в результате мужчина лишился семи зубов, сообщает издание New York Post .

Инцидент произошел, когда 30-летний житель города Покателло (штат Айдахо) Эндрю Холл решить покурить перед работой. Во время одной из "затяжек" устройство взорвалось во рту американца. Холл выложил фотографии и опубликовал описание того, что с ним случилось, в социальной сети Facebook.

"Я "парю" (я знаю, это ужасно и не круто), но больше я этого делать не буду и надеюсь, что это поможет бросить и другим людям", — написал Холл.

На фотографиях изображено лицо пострадавшего, заметно отсутствие нескольких зубов, виден ожог на щеке.

Холл, отец троих детей, заявил, что курил электронную сигарету более года и "не делал ничего, чего не должен был"… "но она взорвалась прямо у лица". Не сообщается, какую именно модель вейпа использовал Холл.

Публикацию американца просмотрели более 50 тысяч раз.