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Электронная сигарета оставила американца без зубов, взорвавшись во рту
18.01.2017 07:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Электронная сигарета взорвалась у "вейпера" из США, в результате мужчина лишился семи зубов, сообщает издание
Инцидент произошел, когда 30-летний житель города Покателло (штат Айдахо) Эндрю Холл решить покурить перед работой. Во время одной из "затяжек" устройство взорвалось во рту американца. Холл выложил фотографии и опубликовал описание того, что с ним случилось, в социальной сети Facebook.
"Я "парю" (я знаю, это ужасно и не круто), но больше я этого делать не буду и надеюсь, что это поможет бросить и другим людям", — написал Холл.
На фотографиях изображено лицо пострадавшего, заметно отсутствие нескольких зубов, виден ожог на щеке.
Холл, отец троих детей, заявил, что курил электронную сигарету более года и "не делал ничего, чего не должен был"… "но она взорвалась прямо у лица". Не сообщается, какую именно модель вейпа использовал Холл.
Публикацию американца просмотрели более 50 тысяч раз.
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Фото с последствиями взрыва мужчина выложил в соцсеть и дал слово, что больше никогда не будет "парить".
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