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Электронная сигарета оставила американца без зубов, взорвавшись во рту

18.01.2017 07:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Электронная сигарета взорвалась у "вейпера" из США, в результате мужчина лишился семи зубов, сообщает издание New York Post.

Электронная сигарета оставила американца без зубов, взорвавшись во рту
© flickr.com/ Vaping360
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Инцидент произошел, когда 30-летний житель города Покателло (штат Айдахо) Эндрю Холл решить покурить перед работой. Во время одной из "затяжек" устройство взорвалось во рту американца. Холл выложил фотографии и опубликовал описание того, что с ним случилось, в социальной сети Facebook.

"Я "парю" (я знаю, это ужасно и не круто), но больше я этого делать не буду и надеюсь, что это поможет бросить и другим людям", — написал Холл.

На фотографиях изображено лицо пострадавшего, заметно отсутствие нескольких зубов, виден ожог на щеке.

Холл, отец троих детей, заявил, что курил электронную сигарету более года и "не делал ничего, чего не должен был"… "но она взорвалась прямо у лица". Не сообщается, какую именно модель вейпа использовал Холл.

Публикацию американца просмотрели более 50 тысяч раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото с последствиями взрыва мужчина выложил в соцсеть и дал слово, что больше никогда не будет "парить".

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