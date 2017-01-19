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Внезапно "воскресшая" енотовидная собака покусала ребенка в Лиде
20.01.2017 15:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Двухлетний мальчик был госпитализирован в Лиде после укуса, предположительно, енотовидной собаки, сообщила "
© Sputnik Евгения Новоженина
"Малыш поступил к нам 7 января с жалобами на укусы от дикого животного. Травма не очень серьезная – слегка порвана губа. Но тут главное факт – укус дикого животного. Поэтому мальчику был назначен курс антирабических препаратов, то есть прививки против бешенства", – цитирует издание слова заведующего детским хирургическим отделением центральной районной больницы Юрия Яковчика.
По одной из версий, зверя ребенку дал отец. Мужчина якобы увидел мертвое животное на дороге и решил забрать его домой. Если этот факт подтвердится, то, по словам начальника Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Гайко, жителю Лиды грозит штраф.
В настоящее время местная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит проверку по этому факту.
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Дикого зверя ребенку дали, предположительно, родители, которые нашли, как им показалось, погибшее животное на дороге.
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