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Внезапно "воскресшая" енотовидная собака покусала ребенка в Лиде

20.01.2017 15:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Двухлетний мальчик был госпитализирован в Лиде после укуса, предположительно, енотовидной собаки, сообщила "Лидская газета".

Внезапно "воскресшая" енотовидная собака покусала ребенка в Лиде
© Sputnik Евгения Новоженина
Лиса укусила ребенка за лицо в контактном зоопарке в Гомеле

"Малыш поступил к нам 7 января с жалобами на укусы от дикого животного. Травма не очень серьезная – слегка порвана губа. Но тут главное факт – укус дикого животного. Поэтому мальчику был назначен курс антирабических препаратов, то есть прививки против бешенства", – цитирует издание слова заведующего детским хирургическим отделением центральной районной больницы Юрия Яковчика.

По одной из версий, зверя ребенку дал отец. Мужчина якобы увидел мертвое животное на дороге и решил забрать его домой. Если этот факт подтвердится, то, по словам начальника Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Гайко, жителю Лиды грозит штраф.

В настоящее время местная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит проверку по этому факту.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Дикого зверя ребенку дали, предположительно, родители, которые нашли, как им показалось, погибшее животное на дороге.

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