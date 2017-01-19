МИНСК, 20 янв – Sputnik. Двухлетний мальчик был госпитализирован в Лиде после укуса, предположительно, енотовидной собаки, сообщила " Лидская газета ".



© Sputnik Евгения Новоженина Лиса укусила ребенка за лицо в контактном зоопарке в Гомеле

"Малыш поступил к нам 7 января с жалобами на укусы от дикого животного. Травма не очень серьезная – слегка порвана губа. Но тут главное факт – укус дикого животного. Поэтому мальчику был назначен курс антирабических препаратов, то есть прививки против бешенства", – цитирует издание слова заведующего детским хирургическим отделением центральной районной больницы Юрия Яковчика.

По одной из версий, зверя ребенку дал отец. Мужчина якобы увидел мертвое животное на дороге и решил забрать его домой. Если этот факт подтвердится, то, по словам начальника Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Гайко, жителю Лиды грозит штраф.

В настоящее время местная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит проверку по этому факту.