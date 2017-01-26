МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу прокомментировал задержание известного белорусского бизнесмена, учредителя группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича.

В пятницу КГБ в эфире телеканала "Беларусь-1" подтвердил факт задержания бизнесмена и публициста, главы компании " СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича.

По результатам оперативной разработки задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, среди задержанных и Кнырович.

По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.

За два последних года "СарматТермо-Инжиниринг" таким криминальным путем поставила госструктурам труб на 90 миллионов рублей.

Обнаружили всю темную бухгалтерию

Общаясь в пятницу с назначенными им руководителями местных органов власти, Лукашенко затронул вопрос задержания Кныровича.

"Этот вопрос был на контроле, и я поручил без всяких отсрочек и боязни раскрутить его. Как окунулись — там сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили всю темную бухгалтерию. Самое главное, он же сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину", — цитирует БелТА слова президента.

Лукашенко подчеркнул, что снисхождения к жуликам никакого не будет. "Вор должен сидеть в тюрьме — вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, будут сидеть", — подчеркнул глава государства.

Посмотреть на районы, где это происходило

Глава государства добавил, что также необходимо изучить работу руководителей районов, где совершаются подобные преступления.

"Почему они допустили? Почему они закупали продукцию по завышенным ценам?" — задал вопрос Лукашенко.

Он охарактеризовал суть этого преступления: покупали для ЖКХ продукцию по завышенным ценам, эту завышенную цену делили между теми, кто покупал, кто был посредником. "Повязали десятки людей взятками. Открывали счета в России, Литве, Латвии. Туда гнали деньги, оттуда чемоданами вывозили или на карточке и делили здесь. Целая преступная схема. Какое здесь может быть снисхождение к этим людям, какое помилование", — сказал глава государства.

Не трогайте чужое, особенно государственное

Лукашенко обратил внимание руководителей на недопустимость совершения противоправных деяний.

"Вы лицом к лицу с народом. Наш народ самый справедливый. Наши люди увидят все, поэтому не подставляйтесь. Если вы даже подумали что-то — это со временем будет известно: такое у нас общество — с обостренным чувством справедливости. Поэтому я вас прошу: не трогайте чужое, особенно государственное", — подчеркнул Лукашенко.

"Это серьезный вопрос. Тут я никогда не отступлю", — добавил он.