Пинские милиционеры разыскивают двух подростков, которые 24 января ушли в неизвестном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Сообщение в милицию поступило 25 января от бабушки 15-летнего учащегося Пинского лицея машиностроения и автомобильного транспорта. Женщина сообщила, что накануне вечером ее внук убежал от родителей через балкон соседней квартиры.

Вместе с подростком сбежал его 17-летний товарищ, который учится в том же учебном заведении. Его родители также написали заявление в милицию.