﻿ В Пинске пропали без вести двое подростков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Пинске пропали без вести двое подростков

27.01.2017 16:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пинские милиционеры разыскивают двух подростков, которые 24 января ушли в неизвестном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Сообщение в милицию поступило 25 января от бабушки 15-летнего учащегося Пинского лицея машиностроения и автомобильного транспорта. Женщина сообщила, что накануне вечером ее внук убежал от родителей через балкон соседней квартиры.

Вместе с подростком сбежал его 17-летний товарищ, который учится в том же учебном заведении. Его родители также написали заявление в милицию.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парни учатся в местном лицее машиностроения и автотранспорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Citroen сбил ученицу 3-го класса под Молодечно, девочка в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика