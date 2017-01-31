﻿ Прорыв трубопровода с аммиаком произошел на "Гродно Азоте". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прорыв трубопровода с аммиаком произошел на "Гродно Азоте"

31.01.2017 21:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Грузовой автомобиль повредил трубопровод с жидким аммиаком на ОАО "Гродно Азот", в результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба предприятия во вторник.

Прорыв трубопровода с аммиаком произошел на "Гродно Азоте"
© Фото: ОАО "Гродно Азот"
"Гродно Азот" предупредил жителей о "зареве" перед пуском цеха

Инцидент произошел около 17:25 из-за невнимательности водителя грузовика сторонней организации, который проигнорировал запрещающий габаритный знак.

"Прибывший под загрузку продукции грузовой автомобиль, двигаясь по территории предприятия под запрещающий знак по высоте, повредил  трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака из цеха "Аммиак-3" в межцеховые коммуникации", — сказали на предприятии.

Там также сообщили, что сразу после ЧП на "Азоте" были оперативно приняты меры по локализации утечки — трубопровод был отключен посредством запорной арматуры. "Опасная зона ограждена. Проводятся замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия", — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью сотрудников предприятия и жителей Гродно нет.

По информации пресс-службы, замеры содержания аммиака в воздухе в районе ближайшей жилой застройки (переулок Куйбышева областного центра) не показали значимых результатов, поскольку оказались ниже чувствительности метода измерения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ЧП на гродненском предприятии никто не пострадал, прорыв был оперативно локализован запорной арматурой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ЧП на "Гродноазот": автомобиль задел трубопровод с аммиаком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика