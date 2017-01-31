МИНСК, 31 янв — Sputnik. Грузовой автомобиль повредил трубопровод с жидким аммиаком на ОАО "Гродно Азот", в результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба предприятия во вторник.

Инцидент произошел около 17:25 из-за невнимательности водителя грузовика сторонней организации, который проигнорировал запрещающий габаритный знак.

"Прибывший под загрузку продукции грузовой автомобиль, двигаясь по территории предприятия под запрещающий знак по высоте, повредил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака из цеха "Аммиак-3" в межцеховые коммуникации", — сказали на предприятии.

Там также сообщили, что сразу после ЧП на "Азоте" были оперативно приняты меры по локализации утечки — трубопровод был отключен посредством запорной арматуры. "Опасная зона ограждена. Проводятся замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия", — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью сотрудников предприятия и жителей Гродно нет.

По информации пресс-службы, замеры содержания аммиака в воздухе в районе ближайшей жилой застройки (переулок Куйбышева областного центра) не показали значимых результатов, поскольку оказались ниже чувствительности метода измерения.