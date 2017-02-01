Милиция разыскивает 15-летнюю Ирину Якушевич, которая пропала 31 января по дороге на учебу, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Девушка учится в колледже электротехники в городе Белоозерск, а проживает в общежитии в Березе. 31 января около 19.30 она выехала в Белоозерск на учебу маршрутным микроавтобусом и пропала без вести.

На следующий день, 1 февраля, ушел из дома в неизвестном направлении еще один учащийся белоозерского колледжа — 15-летний Виктор Мартысевич.

По предварительной информации правоохранителей молодые люди были парой.

Напомним, в конце января ушли из дома двое подростков из Пинска . Молодых людей нашли в Тольятти , когда те пытались заселиться в гостиницу.

В конце прошлого года также разыскиваили влюбленных подростков из Лунинца, которые сбежали из дома. Молодых людей нашли в Москве , где они работали и жили. После установления их местонахождения пару вернули домой.

Приметы Ирины Якушевич: на вид 15 лет, рост — 174 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волос прямой ниже плеч крашеный в темный фон, размер обуви 39. Была одета: шапка вязанная удлиненная черного цвета, куртка болоньевая темно-синего цвета с капюшоном по краю мех, шарф черного цвета, черные легинсы по бокам полосы из кож. заменителя, кроссовки коричного-зеленого и др. цветов, кофта синего цвета. При себе имела дорожную сумку синего цвета, рюкзак черного цвета со вставками красного и белых цветов. Особые приметы: шрам от операции аппендицит. Приметы Виктора Мартысевича: на вид 15 лет, рост 185 см., худощавого телосложения, волос русый, глаза серо-голубые, нос курносый, уши слегка прижаты. Был одет: шапка вязанная удлиненная черного цвета, куртка удлиненная черного цвета с карманами в области груди, джинсы синего цвета с резинками снизу, зимние ботинки коричневого цвета 45 размер. Особые приметы: на безыменном пальце левой руки имеется татуировка в виде 3 точек, на левой щеке имеется незажившая рана в виде буквы"V", на левом запястье имеется 4 параллельных шрама (не суицид, вены не резал).