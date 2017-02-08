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Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании
Небольшой самолет разбился в районе испанского муниципалитета Оргас (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Об этом сообщило агентство Europa Press.
По его информации, в результате происшествия погибли два человека. Инцидент произошел примерно в 14.30 по местному времени (16.30 по минскому). На место катастрофы сразу же прибыли сотрудники гражданской гвардии, пожарные и медики.
Причины происшествия пока не называются.
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Небольшой самолет разбился в районе испанского муниципалитета Оргас (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).
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