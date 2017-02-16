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В Орше наркоман при задержании проглотил упаковку с наркотиком
В Орше 47-летний наркоман при задержании на глазах у сотрудников милиции проглотил партию порошка метадона вместе с фольгой, в которую наркотик был упакован, пишет «
Экстремала быстро доставили в больницу. Врачи в присутствии понятых изъяли из желудка пациента 0,19 грамма особо опасного наркотика. Вместе с фольгой, конечно. Оперативное вмешательство стало не самой приятной процедурой для задержанного.
Помощник прокурора Оршанского района Диана Рыбакова рассказывает:
— При обыске дома у фигуранта уголовного дела обнаружили еще 0,46 грамма метадона. Обвиняемый утверждал, что этой партии ему хватило бы на месяц. Его осудили к 2 годам лишения свободы с учетом полного признания вины и чистосердечного раскаяния. Мужчину будут принудительно лечить от наркотической зависимости. Ранее он был неоднократно судим — за кражу, грабеж, хранение и распространение наркотиков.
В общей сложности наркоман провел в местах заключения свыше 10 лет и до совершения нового преступления пробыл на свободе всего год.
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Экстремала быстро доставили в больницу. Врачи в присутствии понятых изъяли из желудка пациента 0,19 грамма особо опасного наркотика.
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