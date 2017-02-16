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В Орше наркоман при задержании проглотил упаковку с наркотиком

17.02.2017 11:31 — ЧП | Tut.by  
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В Орше 47-летний наркоман при задержании на глазах у сотрудников милиции проглотил партию порошка метадона вместе с фольгой, в которую наркотик был упакован, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Экстремала быстро доставили в больницу. Врачи в присутствии понятых изъяли из желудка пациента 0,19 грамма особо опасного наркотика. Вместе с фольгой, конечно. Оперативное вмешательство стало не самой приятной процедурой для задержанного.

Помощник прокурора Оршанского района Диана Рыбакова рассказывает:

— При обыске дома у фигуранта уголовного дела обнаружили еще 0,46 грамма метадона. Обвиняемый утверждал, что этой партии ему хватило бы на месяц. Его осудили к 2 годам лишения свободы с учетом полного признания вины и чистосердечного раскаяния. Мужчину будут принудительно лечить от наркотической зависимости. Ранее он был неоднократно судим — за кражу, грабеж, хранение и распространение наркотиков.

В общей сложности наркоман провел в местах заключения свыше 10 лет и до совершения нового преступления пробыл на свободе всего год.

 
 
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Экстремала быстро доставили в больницу. Врачи в присутствии понятых изъяли из желудка пациента 0,19 грамма особо опасного наркотика.

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