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Милиция ликвидировала офис секты "Брахма Кумарис" в Витебске

17.02.2017 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудники милиции пресекли в Витебске деятельность незарегистрированной религиозной организации "Всемирный духовный университет Брахма Кумарис" в Витебске, члены которой собирались в квартире одного из домов на улице Чкалова, сообщило витебское издание "Народные новости Витебска".

Милиция ликвидировала офис секты "Брахма Кумарис" в Витебске
© Sputnik / Роман Шантар.
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Согласно белорусскому законодательству для того, чтобы осуществлять деятельность официально, любая общественная или религиозная организация должна быть зарегистрирована в Аппарате по делам религий и национальностей. "Брахма Кумарис" в Витебске зарегистрирована не была.

"Все члены витебской секты привлечены к административной ответственности, повторное нарушение законодательства может грозить адептам уголовной ответственностью", – заявил замначальника отдела профилактики правонарушений Первомайского РОВД Витебска Артур Петровский. 

Как сообщило издание, большинство адептов "Брахма Кумарис" в Витебске – это одинокие женщины с психологическими комплексами, пенсионерки, собираясь на квартире, они получали иллюзию активной жизни и урегулирования своих душевных проблем. 

Было установлено, что они собирались на квартире в доме на улице Чкалова ежедневно, медитировали, изучали специальную литературу, смотрели видео. В соответствии с требованиями учения интерьер квартиры был оформлен в белых цветах. Каждый участник секты должен был делать денежные пожертвования для группы. 

В соответствии с доктриной веры данного неоидуистского учения адепты должны быть вегетарианцами, соблюдать целибат и заниматься йогой. 

"Брахма Кумарис" была основана в 1937 году в Индии Дада Лекхраджом, известным ювелиром.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Группу пожилых витебчанок, которые постигали духовные индуистские практики на квартире в центре города, привлекли к административной ответственности.

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