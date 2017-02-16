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Временно остановлено движение на Автозаводской линии метро - падение человека на рельсы

17.02.2017 15:41 — ЧП | Tut.by  
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На Автозаводской линии метро временно останавливали движение. Как сообщил порталу TUT.BY пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин, причина в падении человека на рельсы на станции «Автозаводская» в 15.23.

По сообщениям читателей портала, на станциях «Немига» и «Спортивной» пассажиров попросили покинуть платформу, указав на «технические причины». Посадка в поезда на линии не производилась.

По информации метрополитена, в 15.41 движение по линии было восстановлено.

«Вместе с тем, станция „Автозаводская“ пока еще закрыта на вход», — рассказал Андрей Кузьмин.

 
 
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По предварительным данным, причина в падении человека на рельсы.

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