На Автозаводской линии метро временно останавливали движение. Как сообщил порталу TUT.BY пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин, причина в падении человека на рельсы на станции «Автозаводская» в 15.23.

По сообщениям читателей портала, на станциях «Немига» и «Спортивной» пассажиров попросили покинуть платформу, указав на «технические причины». Посадка в поезда на линии не производилась.

По информации метрополитена, в 15.41 движение по линии было восстановлено.

«Вместе с тем, станция „Автозаводская“ пока еще закрыта на вход», — рассказал Андрей Кузьмин.