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Семь военных погибли при сходе лавины в Казахстане

17.02.2017 16:00 — ЧП | Tut.by  
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Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его словам, спасены не менее 16 человек. «Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семь человек», — проинформировал он.

Он уточнил, что по данным МВД, всего под лавину попали более 20 военнослужащих. «На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек», — также отметил представитель КЧС, добавив, что более 70 специалистов находятся в пути к месту происшествия.

«В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91 678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД республики ведутся поисково-спасательные работы», — проинформировали ранее в Министерстве обороны Казахстана.

 
 
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Всего в результате инцидента пострадали более 20 военнослужащих.

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