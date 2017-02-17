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Источник: с руководством Большого театра у Парамоновой были проблемы

18.02.2017 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Погибшая в результате самоубийства в Минске молодая балерина Марина Парамонова во время работы в Национальном академическом театре оперы и балета Беларуси имела проблемы с руководством учреждения, сообщил Sputnik в субботу источник, близкий к театральной среде.

Источник: с руководством Большого театра у Парамоновой были проблемы
© Sputnik/ Юлия Хвощ
Проверка СК: почему известная молодая балерина покончила с собой?

Балерина покончила с собой 12 февраля, выбросившись из окна 7-го этажа дома на проспекте Независимости в Минске.

Как сообщил Sputnik источник, близкий к театральной среде, слишком яркие успехи в первый же год работы в театре негативным образом сказались на поведении артистки и ее взаимоотношении с коллегами. 

"Балерина могла настаивать на самостоятельном выборе музыки во время репетиций, особенном для себя расписании. Ее поведение начало сказываться и на спектаклях, которые порой находились под угрозой срыва", – рассказал собеседник Sputnik. 

Он также отметил, что по официальной версии, артистка рассталась с театром по собственному желанию, но в кулуарах ходили разговоры об инициативе театрального руководства.

Ученица выдающейся белорусской танцовщицы и хореографа, народной артистки Беларуси Инессы Душкевич, Марина Парамонова обратила на себя внимание еще в юном возрасте – в 15 лет стала лауреатом Международного конкурса "Хрустальная туфелька" в Харькове, а в 17 — Международного конкурса в Пекине.

В 19 лет молодую балерину приняли в балетную труппу Большого театра Беларуси. Восходящую звезду заметили сразу – в первый же год работы на сцене Парамонова исполняла солирующие партии в таких известных постановках как "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Бахчисарайский фонтан" и других. Талант молодой звезды был отмечен и на государственном уровне – балерину пригласили занять соседнее кресло рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время торжественного открытия театра после реконструкции в 2009 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Балерина покончила с собой 12 февраля, выбросившись из окна 7-го этажа дома на проспекте Независимости в Минске.

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