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Двое россиян погибли в ДТП с белорусской фурой под Вязьмой

19.02.2017 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Смоленской области, в которой погибли два человека, сообщила пресс-служба управления УГИБДД МВД региона.

Смертельная авария произошла около полуночи в минувшую пятницу на автодороге Москва — Минск в Вяземском районе Смоленской области. Opel Astra под управлением гражданки РФ, жительницы Смоленска 1994 года рождения, врезалась в фуру Mercedes Benz под управлением 27-летнего белоруса.

Как отметили в ГИБДД, водитель легковой автомашины не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель "Опеля" и пассажир 1954 года рождения скончались на месте происшествия от полученных травм.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка за рулем Opel выехала на "встречку", где столкнулась с большегрузом Mercedes под управлением белоруса.

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