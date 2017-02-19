3 февраля в милицию с заявлением обратился 20-летний охранник одного из магазинов Могилева. Он сообщил, что посетитель с ножницами угрожал ему убийством. Материалы проверки уже передали из милиции в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Выяснилось, что 57-летний мужчина без причины бродил между стеллажами в магазине, а после вернулся с ножницами и стал угрожать ими охраннику. При этом он агрессивно направлял инструмент на сотрудника и буквально гонял его по торговому залу.

— Охранник после попытки разрешить конфликт самостоятельно все-таки решил воспользоваться «тревожной» кнопкой, — рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

На место прибыла группа задержания отдела Департамента охраны МВД, они остановили агрессора. Известно, что мужчина ранее не был судим, хотя задерживался милицией за мелкое хулиганство.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении дела по ст. 186 Уголовного кодекса (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений). Мужчине грозит штраф, или исправительные работы на срок до 1 года, или арест на срок до 6 месяцев.