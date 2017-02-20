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Буддийские монахи подрались с полицией, защищая духовного лидера

20.02.2017 20:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Буддийские монахи вступили в драку с представителями полиции у ворот храмового комплекса Ват Тхаммакай в Таиланде, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе тысячи полицейских были направлены на проведение обыска на территории храма, занимающей 400 гектаров. Обыск занял два световых дня (ночные обыски в Таиланде не проводятся), однако найти объявленного в розыск и заочно арестованного настоятеля Пхра Тхаммачайо полицейским не удалось. Духовный лидер обвиняется в содействии коррупции и приеме пожертвований деньгами, полученными в результате мошенничества, в размере около 40 миллионов долларов.

В понедельник утром монахи предприняли попытку прорвать полицейский кордон, выставленный у одних из ворот храма для предотвращения притока прихожан на его территорию. 54-летняя женщина случайно оказалась в эпицентре событий, ее сбили с ног, она упала и получила множественные травмы. Ее немедленно доставили в больницу.

Ранее власти объявили, что отключат подачу электричества и воды на территорию храма "для облегчения розыска". Руководители розыскной операции, ведущие сотрудники Департамента особых расследований, считают, что Тхаммачайо все еще находится на территории Таиланда и прячется в окрестностях храма.

Сторонники буддийского течения и монашеского ордена Тхаммакай, основанного в 1972 году Тхаммачайо, съезжаются в "осажденный" храм со всей страны, чтобы защитить своего духовного лидера. Представители храма отрицают все обвинения в адрес Тхаммачайо.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство монастыря уже обвинило полицию в нарушении международного законодательства и в ущемлении религиозных свобод.

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