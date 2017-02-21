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Молодой предприниматель погиб в Мозыре при опрокидывании BMW

22.02.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Мозыре: автомобиль BMW вылетел в кювет и опрокинулся, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Молодой предприниматель погиб в Мозыре при опрокидывании BMW
© Фото: Сообщество "Мозырь" / ВК
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Авария произошла накануне в 23:50 на улице Пролетарской районного центра.

"В результате ДТП водитель помещен в больницу, а ехавший с ним 28-летний индивидуальный предприниматель погиб", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что оба пострадавших являются жителями Лепеля.

По информации очевидцев ДТП, автомобиль вылетел в кювет после того, как водитель BMW попытался обогнать двигавшийся по улице автобус.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации очевидцев ДТП, автомобиль вылетел в кювет после того, как водитель BMW попытался обогнать двигавшийся по улице автобус.

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