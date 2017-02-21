﻿ В Бресте неизвестный выкрутил в подъезде светодиодных лампочек на 700 долларов. 21.by
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В Бресте неизвестный выкрутил в подъезде светодиодных лампочек на 700 долларов

22.02.2017 10:59 — ЧП | Tut.by  
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Неизвестный оставил без света подъезд дома № 320 на улице Московской, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

В милицию об инциденте сообщил директор ЖЭСа № 5. По его словам неизвестный с 23.00 19 февраля по 2.30 20 февраля с лестничных площадок в подъезде дома № 320 на улице Московской похитил 72 светодиодные лампочки. Сумму ущерба оценили в 1296 рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «кража».

 
 
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"Лампочный вор" за одну ночь вынес из подъезда 72 светодиодных светильника.

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