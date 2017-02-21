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Служебная овчарка покусала ребенка в ПП "Верхний Теребежов"

22.02.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Служебная проверка назначена по факту нештатной реакции в пункте пропуска "Верхний Теребежов" на белорусско-польской границе служебной овчарки, которая укусила трехлетнего ребенка, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Служебная овчарка покусала ребенка в ПП "Верхний Теребежов"
© Фото: аккаунт Instagram
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"Неприятный инцидент произошел 18 февраля. Служебная собака породы немецкая овчарка нештатно среагировала на выход из автомобиля двух пассажиров – женщины и девочки. В результате немного пострадал ребенок, который получил незначительные телесные повреждения", – рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Пострадавшей девочке была оказана необходимая первая помощь, в пункт пропуска вызвана бригада скорой помощи. Ребенка вместе с матерью доставили в центральную районную  больницу Столина, где его осмотрели и приняли решение продолжить лечение амбулаторно, рассказал представитель ГПК.  

По словам Бычковского, родителям пострадавшей принесены официальные извинения. 

До окончания проверки и выяснения всех обстоятельств нештатной ситуации собака в охране границы использоваться не будет, подчеркнули в ГПК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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По факту нештатной ситуации назначена проверка, которая должна установить причины и обстоятельства инцидента; до окончания проверки собака в охране границе...

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