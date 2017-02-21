МИНСК, 22 фев – Sputnik. Главное следственное управление СК продолжает расследовать уголовное дела, возбужденное в отношении создательниц групп в социальных сетях "Маргаритка Маргаритка" – установлено более тысячи потерпевших, сообщили Sputnik в СК.

Мать и дочь в начале 2015 года создали в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" группы, где предлагали пользователям купить различные товары по цене гораздо ниже рыночной. Однако клиенты в большинстве случаев заказанное не получали, в связи с чем в отношении женщин завели дело.

"Женщинам предъявлено обвинение в мошенничестве, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в СК.

Там также сообщили, что следователи к настоящему времени установили более 1100 потерпевших, сумма причиненного людям ущерба, по предварительным оценкам, составляет не менее 500 тысяч рублей.

Сейчас, по информации собеседников Sputnik, продолжается выяснение обстоятельств совершенных владелицами группы "Маргаритка Маргаритка" преступлений.

В СК обратились к гражданам, которые пострадали от действий женщин, с просьбой сообщить об этом в органы внутренних дел.