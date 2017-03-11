|
МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы
12.03.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Работы по восстановлению теплотрассы на улице Мачульского ведутся, отключения потребителей не произошло, сообщил Sputnik в воскресенье официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.
Авария на трубопроводе произошла около 13:00 воскресенья в районе улиц Янковского и Мачульского столичного микрорайона Сухарево.
"Произошел порыв трубы теплотрассы 1300 миллиметров. Потребители отключены не были, ведутся восстановительные работы", – сказал Попко.
Как ранее сообщили Sputnik в минской службе 115, в настоящее время причина аварии не известна. Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.
|
Архив (ЧП)
Комментарии