МИНСК, 12 мар – Sputnik. Работы по восстановлению теплотрассы на улице Мачульского ведутся, отключения потребителей не произошло, сообщил Sputnik в воскресенье официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Авария на трубопроводе произошла около 13:00 воскресенья в районе улиц Янковского и Мачульского столичного микрорайона Сухарево.

"Произошел порыв трубы теплотрассы 1300 миллиметров. Потребители отключены не были, ведутся восстановительные работы", – сказал Попко.

Как ранее сообщили Sputnik в минской службе 115, в настоящее время причина аварии не известна. Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.