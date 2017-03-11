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МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы

12.03.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Работы по восстановлению теплотрассы на улице Мачульского ведутся, отключения потребителей не произошло, сообщил Sputnik в воскресенье официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

МЧС: в Сухарево прорвало трубу теплотрассы
© Фото: Твой Минск / ВК
Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево

Авария на трубопроводе произошла около 13:00 воскресенья в районе улиц Янковского и Мачульского столичного микрорайона Сухарево.

"Произошел порыв трубы теплотрассы 1300 миллиметров. Потребители отключены не были, ведутся восстановительные работы", – сказал Попко.

Как ранее сообщили Sputnik в минской службе 115, в настоящее время причина аварии не известна. Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты пообещали, что прорыв будет устранен уже в воскресенье.

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