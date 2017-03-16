|
ЧП на станции метро "Каменная Горка": женщина не пострадала
17.03.2017 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Упавшая на рельсы метро на станции "Каменная Горка" женщина не пострадала, сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Инцидент в столичном метрополитене произошел днем в пятницу: в 13:06 на рельсы упала пассажирка. Движение составов на Автозаводской линии было временно приостановлено, задержка составила 6 минут.
"Упавшая – 60-летняя женщина. Почему она упала, выясняют компетентные органы. Женщину подняли на платформу, она не пострадала", – сказал Кузьмин, уточнив, что она является жительницей Воложинского района.
По его словам, машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение.
Как ранее сообщили в метрополитене, в настоящее время движение на линии полностью восстановлено, поезда ходят в штатном режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение составов на Автозаводской линии было временно приостановлено, задержка составила 6 минут.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии