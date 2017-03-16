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ЧП на станции метро "Каменная Горка": женщина не пострадала

17.03.2017 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Упавшая на рельсы метро на станции "Каменная Горка" женщина не пострадала, сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

ЧП на станции метро "Каменная Горка": женщина не пострадала
© Sputnik/ Виктор Толочко
Женщина упала на рельсы метро в Минске

Инцидент в столичном метрополитене произошел днем в пятницу: в 13:06 на рельсы упала пассажирка. Движение составов на Автозаводской линии было временно приостановлено, задержка составила 6 минут.

"Упавшая – 60-летняя женщина. Почему она упала, выясняют компетентные органы. Женщину подняли на платформу, она не пострадала", – сказал Кузьмин, уточнив, что она является жительницей Воложинского района.

По его словам, машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение. 

Как ранее сообщили в метрополитене, в настоящее время движение на линии полностью восстановлено, поезда ходят в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение составов на Автозаводской линии было временно приостановлено, задержка составила 6 минут.

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