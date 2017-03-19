МИНСК, 19 мар — Sputnik. Птицы стали причиной разворота рейса Минск — Санкт-Петербург: попав в двигатель, они вызвали неполадки.



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Рейс В2-945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург в 18:05. После взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737-500 столкнулся со стаей птиц. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку. В Национальном аэропорту "Минск" борт встречала машина скорой помощи — одна из 114 пассажиров почувствовала себя плохо.

"Все в порядке. Самолет отремонтируем", — написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания заменила самолет, и все пассажиры вылетели в Санкт-Петербург. В понедельник рейсы в данном направлении выполняются без задержки.