|
Самолет "Белавиа" экстренно вернулся в аэропорт из-за стаи птиц
20.03.2017 07:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Птицы стали причиной разворота рейса Минск — Санкт-Петербург: попав в двигатель, они вызвали неполадки.
Рейс В2-945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург в 18:05. После взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737-500 столкнулся со стаей птиц. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку. В Национальном аэропорту "Минск" борт встречала машина скорой помощи — одна из 114 пассажиров почувствовала себя плохо.
"Все в порядке. Самолет отремонтируем", — написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец.
Авиакомпания заменила самолет, и все пассажиры вылетели в Санкт-Петербург. В понедельник рейсы в данном направлении выполняются без задержки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейс Минск - Санкт Петербург пришлось экстренно вернуть в аэропорт вылета из-за попавшей в двигатель стаи птиц.
|
Архив (ЧП)
Комментарии