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Житель Солигорска обгорел, проверяя газовый баллон спичкой

20.03.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Житель Солигорска получил ожоги и был госпитализирован после того, как решил проверить спичкой соединение шланга с газовым баллоном, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Житель Солигорска обгорел, проверяя газовый баллон спичкой
© Фото: Витебское ОУМЧС
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Инцидент в деревне Долгое произошел в субботу 18 марта: в Солигорскую ЦРБ был доставлен мужчина с термическими ожогами. 

"Присоединив газовый баллон к редуктору газовой арматуры, для проверки герметичности соединения солигорчанин зажег спичку. Произошла вспышка газовоздушной смеси", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина получил ожоги лица и обеих рук 3-4 степени (10% тела). 

В настоящее время пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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