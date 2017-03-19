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В Гане осмотр группой туристов и школьников местной достопримечательности — водопада Кинтампо, расположенного у одноименного города, — обернулся трагедией. Огромное дерево, росшее на вершине горы, рухнуло на головы людей, убив по меньше мере 20 человек, сообщает сайт Starr News .

Представители полиции и спасательных служб уточнили, что инцидент произошел во время бури. Сильный порыв ветра вырвал дерево с корнем. В это время некоторые из туристов и школьников купались в реке.

В результате 18 человек погибли на месте, двое скончались в больнице, рассказал представитель пожарной службы региона Бронг-Ахафо Принс Бирлли Анаглате. Он добавил, что еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших — представитель школьной администрации, отвечавший за поездку, передает BBC .

«Большинство погибших — ученики лицея Венчи, другие — туристы», — рассказал один из очевидцев происшествия. По его словам, некоторых людей придавило рухнувшим деревом, их пытались освободить, распиливая ствол бензопилой.

«Мы соболезнуем семьям погибших и молимся за раненых», — заявила министр туризма Ганы Кэтрин Абелема Афеку.

Водопад Кинтампо расположен на реке Пумбум в регионе Бронг Афо в центральной части Ганы. Он считается одним из самых высоких водопадов в стране.