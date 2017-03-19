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Родители и трое детей отравились угарным газом в Столбцах
20.03.2017 12:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Столбцовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту отравления в Столбцах угарным газом родителей и троих детей, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Sputnik Владимир Федоренко
Пятеро пострадавших были доставлены в больницу с признаками отравления в воскресенье вечером.
"Было установлено, что по месту жительства пострадавших, в квартире двухэтажного дома в Столбцах, эксплуатировался газовый котел. Предварительная причина отравления – ненадлежащая работа вытяжной системы вентиляционных каналов", – сказала Белоног.
По ее словам, в настоящее время следователи изучают документы, чтобы выяснить обследовали ли компетентные службы газовое оборудование, установленное в квартире, и состояния вентканалов.
Белоног также уточнила, что для установления причин отравления назначен ряд экспертиз.
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Пострадавшие, среди которых трое несовершеннолетних, были доставлены в больницу 19 марта.
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