МИНСК, 20 мар – Sputnik. Столбцовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту отравления в Столбцах угарным газом родителей и троих детей, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



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Пятеро пострадавших были доставлены в больницу с признаками отравления в воскресенье вечером.

"Было установлено, что по месту жительства пострадавших, в квартире двухэтажного дома в Столбцах, эксплуатировался газовый котел. Предварительная причина отравления – ненадлежащая работа вытяжной системы вентиляционных каналов", – сказала Белоног.

По ее словам, в настоящее время следователи изучают документы, чтобы выяснить обследовали ли компетентные службы газовое оборудование, установленное в квартире, и состояния вентканалов.

Белоног также уточнила, что для установления причин отравления назначен ряд экспертиз.