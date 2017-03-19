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ГПК: радиационный фон груза в самолете был превышен в 250 раз

20.03.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Уровень радиационного фона груза, который перевозил самолет из Армении, превышал допустимый в 250 раз, заявил начальник управления пограничного контроля ГПК  Беларуси Олег Ляшук.

ГПК: радиационный фон груза в самолете был превышен в 250 раз
© Фото: Александр Лычавко, TUTBY
Радиоактивные вещества найдены в Гомеле в самолете из Армении

Инцидент с "радиоактивным" самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом через республику в Болгарию.

"19 марта в 12:30 в аэропорт Гомеля рейсом из Армении через Беларусь в Болгарию прибыл грузовой самолет, в котором находился груз в виде ящика с маркировкой об ионизирующем излучении", — заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.

По его словам, сотрудник Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС проверили сопроводительные документы о его пропуске через территорию Беларуси.

"Радиационный фон груза был превышен в 250 раз", — сказал Ляшук.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В выявленных на борту транзитного судна радиоактивных веществах уровень радиационного фона превышал допустимый в 250 раз.

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