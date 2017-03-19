Около полуночи 18 марта под Могилевом задержали Volkswagen, в котором находились трое жителей Витебской области. Они везли 0,39 грамма метадона, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Машину остановили на дороге Могилев — Орша около агрогородка Мосток. В салоне были 55-летний житель Орши и двое жителей Витебска: 44-летний мужчина и 35-летняя женщина. Все трое не работают, мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Задержанные сказали, что наркотики собирались употребить сами. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Милиция ищет продавца метадона.