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Под Могилевом задержали троих жителей Витебской области с метадоном
Около полуночи 18 марта под Могилевом задержали Volkswagen, в котором находились трое жителей Витебской области. Они везли 0,39 грамма метадона, сообщили в
Машину остановили на дороге Могилев — Орша около агрогородка Мосток. В салоне были 55-летний житель Орши и двое жителей Витебска: 44-летний мужчина и 35-летняя женщина. Все трое не работают, мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Задержанные сказали, что наркотики собирались употребить сами. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Милиция ищет продавца метадона.
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Двое мужчин и женщина утверждали, что наркотики они собирались употребить сами.
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Архив (ЧП)
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