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Ребенок попал в реанимацию в Могилеве после катания на велосипеде

21.03.2017 15:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Двое детей были помещены в Могилевскую детскую областную больницу с травмами, полученными при катании на велосипедах, сообщило "Радио Могилев" со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии учреждения Геннадия Войтеховича.

Ребенок попал в реанимацию в Могилеве после катания на велосипеде
© Sputnik Яков Андреев
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Как передало радио, пострадавшие – мальчики 9 и 10 лет, у обоих диагностированы травмы брюшной полости.

По словам Войтеховича, дети катались на велосипедах без присмотра взрослых и необходимых средств защиты. Медик отметил, что один из пострадавших в настоящее время получает консервативное лечение, второй был прооперирован, поскольку при падении у него произошел разрыв поджелудочной железы. 

Представитель больницы также сообщил, что прооперированный велосипедист находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Как сообщили в учреждении здравоохранения, первое обращение за медпомощью с велосипедной травмой было зарегистрировано 13 февраля текущего года, а всего на сегодня зафиксировано уже 13 пострадавших. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мальчик, по информации медиков, был прооперирован, сейчас за его жизнь борются врачи.

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