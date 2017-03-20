МИНСК, 21 мар – Sputnik. Двое детей были помещены в Могилевскую детскую областную больницу с травмами, полученными при катании на велосипедах, сообщило " Радио Могилев " со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии учреждения Геннадия Войтеховича.



© Sputnik Яков Андреев Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку

Как передало радио, пострадавшие – мальчики 9 и 10 лет, у обоих диагностированы травмы брюшной полости.

По словам Войтеховича, дети катались на велосипедах без присмотра взрослых и необходимых средств защиты. Медик отметил, что один из пострадавших в настоящее время получает консервативное лечение, второй был прооперирован, поскольку при падении у него произошел разрыв поджелудочной железы.

Представитель больницы также сообщил, что прооперированный велосипедист находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Как сообщили в учреждении здравоохранения, первое обращение за медпомощью с велосипедной травмой было зарегистрировано 13 февраля текущего года, а всего на сегодня зафиксировано уже 13 пострадавших.