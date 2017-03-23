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Подожженная ИМНС в Гомеле: у нас все спокойно, эксперты работают

24.03.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар – Sputnik. Гомельская районная инспекция Министерства по налогам и сборам, куда утром в пятницу была брошена бутылка с зажигательной смесью, работает, никто из сотрудников или посетителей не пострадал, сообщила Sputnik начальник районной ИМНС Наталья Панченко.

Подожженная ИМНС в Гомеле: у нас все спокойно, эксперты работают
© Фото: СК Беларуси
"Коктейль Молотова" бросили в здание инспекции МНС в Гомеле

Как ранее сообщал Sputnik, в пятницу около 08:00 в административном здании ИМНС по Гомельскому району было повреждено окно "коктейлем Молотова". Гомельским городским отделом СК было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси. 

"Да, у нас произошло ЧП, но в целом обстановка спокойная. В инспекции работают эксперты и следователи", – сказала Панченко Sputnik по телефону.

По ее словам, никто не пострадал – ни сотрудники, ни посетители. Панченко не смогла уточнить, были ли повреждены в результате взрыва какие-либо документы. Она сослалась на сильную занятость и то, что у нее "в кабинете много людей".

ИМНС по Гомельскому району расположена в Гомеле по улице Герцена, это городской район Новобелица. 

В то же время, как сообщили Sputnik в областной инспекции МНС, здание которой расположено в центре города, в пятницу в Гомеле должно состояться итоговое заседание коллегии налоговых органов региона.

"Сейчас начальник областной инспекции находится на месте происшествия. Подготовка к коллегии идет, мероприятие не отменено", – сообщили агентству в областной инспекции.

Там добавили, что не могут предположить, что стало причиной инцидента.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сейчас на месте происшествия находятся следователи и эксперты, начальник областной ИМНС выехал на место происшествия. Налоговики продолжают готовиться к...

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